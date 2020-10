Buco dell’Ozono torna ad ingrandirsi in Antartide | vediamo le cause

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020)di attualità il tema deldell’ozono. Quando si parla didell’ozono si fa riferimento ad un assottigliamento ciclico dello strato d’ozono in stratosfera, all’incirca tra i 10 e i 50 chilometri d’altitudine. Tale strato costituisce un importantissimo schermo protettivo dai raggi solari più dannosi per la nostra pelle. La perdita di ozono si verifica in primavera e deriva dalla forza del Vortice Polare, che nel Polo Sud è sempre generalmente più compatto rispetto all’Artico. Ildell’ozono ha già raggiunto la sua massima estensione in ampiezza e profondità, secondo il monitoraggio di Copernicus climate chance service (C3s). Ildell’ozono inal raggiungimento ...