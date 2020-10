L' alieno e la gang di pappagalli | sette giorni di ' follia' sui giornali

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Fabio Franchini La rassegna di tutte le notizie più strane dell'ultima settimana: da chi va in monopattino in autostrada a chi canta nudo in chiesa, passando per unadiC'è chi va in monopattino sulla corsia di emergenza in autostrada per non fare tardi a un colloquio di lavoro, e chi si ricopre di tatuaggi e si fa innestare delle sporgenze nel cranio per assomigliare a un extraterrestre. E poi ci sono anche iche imprecano e chi entra nudo in chiesa per cantare i Beatles e Michael Jackson. Ecco tutte le stra-notizie delle settimana In monopattino in autostrada Si è fatto dieci chilometri sul monopattino in autostrada (!) perché era in ritardo per un colloquio. È successo in Emilia-Romagna e il protagonista dell’avventura – o meglio della ...