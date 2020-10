Ritrovati 21 dei 22 dispersi nel Cuneese (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Sono vivi e stanno bene 21 dei 22 dispersi sul Col di Tenda, il valico che collega la provincia di Cuneo alla parte francese della valle del Roja e che è stato bloccato dalle fortissime piogge che hanno investito il Nord-Ovest dell'Italia. A confermarlo è una nota ufficiale della Regione Piemonte, che precisa come "manca all'appello un margaro caduto con la sua auto in un torrente". I 21 dispersi (19 italiani e 2 tedeschi) erano rimasti bloccati a Vievola, sul fronte francese, e si sta procedendo al loro recupero, affidato a vigili del fuoco, Guardia di finanza e Soccorso alpino. Nel tardo pomeriggio era stata anche rintracciata dal Soccorso Alpino e speleologico piemontese la comitiva di escursionisti tedeschi dispersi in Valle Gesso, sempre nel Cuneese. I sei membri della comitiva, ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Sono vivi e stanno bene 21 dei 22sul Col di Tenda, il valico che collega la provincia di Cuneo alla parte francese della valle del Roja e che è stato bloccato dalle fortissime piogge che hanno investito il Nord-Ovest dell'Italia. A confermarlo è una nota ufficiale della Regione Piemonte, che precisa come "manca all'appello un margaro caduto con la sua auto in un torrente". I 21(19 italiani e 2 tedeschi) erano rimasti bloccati a Vievola, sul fronte francese, e si sta procedendo al loro recupero, affidato a vigili del fuoco, Guardia di finanza e Soccorso alpino. Nel tardo pomeriggio era stata anche rintracciata dal Soccorso Alpino e speleologico piemontese la comitiva di escursionisti tedeschiin Valle Gesso, sempre nel. I sei membri della comitiva, ...

