Mercato Juve, Khedira rifiuta ancora: separato in casa? (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre alle cessioni dei giocatori non più nei piani del progetto, a Juventus ha dovuto sbrogliare anche delle questioni spinose per alcuni giocatori. Infatti i bianconeri hanno salutato Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain rescindendo anticipatamente il contratto in essere. In questa sessione di Mercato ci sarebbe, nelle idee Juventine, almeno un’altra partenza analoga, quella di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco sarebbe da settimane, tramite i propri legali, in trattativa per la risoluzione del contratto. Ma è lo stesso giocatore che fino questo momento avrebbe fatto muro, chiedendo l’interezza del suo contratto come buonuscita. Una situazione di stallo che potrebbe aprire a degli scenari incogniti ed imprevisti. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre alle cessioni dei giocatori non più nei piani del progetto, antus ha dovuto sbrogliare anche delle questioni spinose per alcuni giocatori. Infatti i bianconeri hanno salutato Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain rescindendo anticipatamente il contratto in essere. In questa sessione dici sarebbe, nelle ideentine, almeno un’altra partenza analoga, quella di Sami. Il centrocampista tedesco sarebbe da settimane, tramite i propri legali, in trattativa per la risoluzione del contratto. Ma è lo stesso giocatore che fino questo momento avrebbe fatto muro, chiedendo l’interezza del suo contratto come buonuscita. Una situazione di stallo che potrebbe aprire a degli scenari incogniti ed imprevisti. LEGGI ANCHE: Calciontus, ...

ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - forumJuventus : Pirlo pre #JuveNapoli: 'Non penso ci sia il rischio di non giocare, Arthur può partire titolare. Mercato? Finchè è… - Cucciolina96251 : RT @LeonettiFrank: Intervistato da 90 min. com, la stretta finale sul mercato Juve.... - Vittoriog82 : @AlfanoToni Finirà che resteranno. Cosa vuoi fare in 3 giorni? Mancano 72 ore. Mercato strachiuso. Un mercato che l… -