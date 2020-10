Fiorentina, i convocati di Iachini per la Sampdoria: non c’è Pulgar (Di venerdì 2 ottobre 2020) In vista dell’anticipo di questa sera tra Fiorentina e Sampdoria, il tecnico dei viola Iachini ha diramato la lista dei convocati. C’è Federico Chiesa, oggetto di mercato in questi ultimi giorni. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. convocati I convocati viola per #FiorentinaSamp Powered by @TiresTomket#Fiorentina #ForzaViola pic.twitter.com/4TDCzdkk7e — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) October 1, 2020 Foto: insta ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) In vista dell’anticipo di questa sera tra, il tecnico dei violaha diramato la lista dei. C’è Federico Chiesa, oggetto di mercato in questi ultimi giorni. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Dutu, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.viola per #Samp Powered by @TiresTomket##ForzaViola pic.twitter.com/4TDCzdkk7e — ACF(@acf) October 1, 2020 Foto: insta ...

