Chievo-Catanzaro in tv: data, orario e diretta streaming secondo turno Coppa Italia 2020/2021

Chievo-Catanzaro sarà visibile in diretta tv? Ecco la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Allo stadio Bentegodi una delle squadre più forti della Serie B e chi nutre ormai da anni ambizioni di promozione dalla Serie C si scontrano alle ore 18 di mercoledì 30 settembre. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play.

