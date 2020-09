Mancini “E’ giunto il momento di riaprire gli stadi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 settembre 2020) AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – “Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all’aperto e non c’è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo siaildi fare questo passo in avanti, con la solita attenzione ma allo scopo di aiutare i club dal punto di vista degli incassi”. Il ct della Nazionale Roberto, a margine della cerimonia di consegna dei premi intitolati a “Manlio Scopigno” ad Amatrice, si unisce al coro di chi ritiene sia giusto andare oltre la soglia dei 1000 spettatori consentiti e permettere l’ingresso di un maggior numero di tifosi negli stadi. “Vedere lo sport in televisione e basta è una brutta abitudine. Altri campionati – sottolinea il ct azzurro – hanno sospeso dopo di noi e poi hanno iniziato con il 25-30% ...