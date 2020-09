I ‘probiviri’ di eBay hanno espulso Beppe Grillo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Chi di espulsioni ferisce, di espulsioni perisce.ha visto il proprio accountsospeso in modo permanente a causa di un annuncio che non rispettava le norme di uno dei principali siti di e-commerce a livello mondiale. Nel mirino la messa in vendita (dal sapore della provocazione) della ‘pietra pomice dell’elevato’ alla modica cifra di mille euro. Una mossa che non è piaciuta (vìola alcune delle principali norme del portale sulla correttezza delle informazioni sui prodotti venduti dagli utenti) e che ha portato alla decisione inappellabile:da. LEGGI ANCHE > Perla democrazia rappresentativa è «zoppicante», meglio la «democrazia ...