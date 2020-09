Galabinov: “Per ora sono qua, ma può succedere di tutto” (Di domenica 27 settembre 2020) Andrej Galanibov resterà sicuramente nella storia dello Spezia: è suo il primo gol nella storia dei liguri in Serie A, anche se oggi è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo per 4-1 al Manuzzi di Cesena. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Con il Covid è cambiato tutto, anche il mercato. Tutto può succedere negli ultimi giorni, io per ora sono qui e sono contento. Per ora sono qua”. Foto: Instagram personale L'articolo Galabinov: “Per ora sono qua, ma può succedere di tutto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Andrej Galanibov resterà sicuramente nella storia dello Spezia: è suo il primo gol nella storia dei liguri in Serie A, anche se oggi è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo per 4-1 al Manuzzi di Cesena. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Con il Covid è cambiato tutto, anche il mercato. Tutto puònegli ultimi giorni, io per oraqui econtento. Per oraqua”. Foto: Instagram personale L'articolo: “Per oraqua, ma puòdi tutto” proviene da Alfredo Pedullà.

