Gabriel Garko ospite al Grande Fratello Vip 5: "Da me avrete solo la verità" (Di venerdì 25 settembre 2020) Stasera al Grande Fratello Vip 5 ci sarà Gabriel Garko come ospite, che ha promesso di raccontare solo la verità, ma gli spettatori già si chiedono rispetto a cosa. Gabriel Garko sarà ospite stasera nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, che potrebbe anche concludersi in un nulla di fatto e nulla di detto, ma è sicuramente più che attesa dal pubblico a casa. Senza mezzi termini: tutti si aspettano che Alfonso Signorini affronti l'Ares Gate, nonostante la presunta diffida di Alberto Tarallo, il produttore che è stato subito tirato in ballo come il presunto "Lucifero" dei discorsi fatti da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) Stasera alVip 5 ci saràcome, che ha promesso di raccontarela;, ma gli spettatori già si chiedono rispetto a cosa.saràstasera nella quarta puntata delVip 5, che potrebbe anche concludersi in un nulla di fatto e nulla di detto, ma è sicuramente più che attesa dal pubblico a casa. Senza mezzi termini: tutti si aspettano che Alfonso Signorini affronti l'Ares Gate, nonostante la presunta diffida di Alberto Tarallo, il produttore che è stato subito tirato in ballo come il presunto "Lucifero" dei discorsi fatti da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. E ...

LuciaFerraroEM : RT @SaraB2409: Alfonso che si gioca subito la carta “Gabriel Garko” #GFVIP - dubitoditutto : RT @bubinoblog: 'Sono sicuro che sentirete cose che non vorreste sentire, molta gente giudicherà... tante persone non capiranno, per me sar… - infoitcultura : Gabriel Garko, Grande Fratello Vip 5, verità, Aresgate - karamelcomet : RT @fanofamicidmdf: #GFVIP Adua:speriamo che stasera mi lasciano in pace Gabriel Garko: - supergazze : RT @Iperborea_: Post sconvolgente di Gabriel Garko su IG, con tanto di cuore da parte di Parpiglia. Cosa sta succedendo? ?? #GFVIP #AresGa… -