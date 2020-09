Gasperini ha preso più voti di Guardiola, Zidane e Conte per il premio di allenatore dell’anno UEFA (Di giovedì 24 settembre 2020) Sarà uno tra Flick, Klopp e Nagelsmann ad aggiudicarsi il premio di allenatore dell’anno assegnato dall’UEFA. Attraverso i propri canali ufficiali, l’ente ha annunciato i tre finalisti del premio, elencando poi i risultati della top ten senza il podio. Al quarto posto c’è Thomas Tuchel con 76 voti, mentre a seguire troviamo Gasperini, eliminato proprio dal collega tedesco, con 68. Successivamente ci sono Lopetegui (57), Rudi Garcia (32), Zidane (25), Guardiola (11) e Conte (9). I tre allenatori finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2019/20 della UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Sarà uno tra Flick, Klopp e Nagelsmann ad aggiudicarsi ildidell’anno assegnato dall’. Attraverso i propri canali ufficiali, l’ente ha annunciato i tre finalisti del, elencando poi i risultati della top ten senza il podio. Al quarto posto c’è Thomas Tuchel con 76, mentre a seguire troviamo, eliminato proprio dal collega tedesco, con 68. Successivamente ci sono Lopetegui (57), Rudi Garcia (32),(25),(11) e(9). I tre allenatori finalisti sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2019/20 dellaChampions League (32) eEuropa League ...

