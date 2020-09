Mussolini torna in pista: ma è Alessandra che balla in tv - (Di lunedì 21 settembre 2020) Luigi Mascheroni "Chi osa vince". E ballando con le stelle, gettando in mezzo alla pista da ballo più amata dal pubblico televisivo il cognome più scomodo d'Italia, fa centro «Chi osa vince». E ballando con le stelle, gettando in mezzo alla pista da ballo più amata dal pubblico televisivo il cognome più scomodo d'Italia, fa centro. Oltre 4 milioni di spettatori, share del 22%, folla oceanica di consensi e ben pochi dissidenti. L'«antifascismo» ridotto ai minimi termini, anche social: due o tre tweet indignati e niente più. Credere, obbedire e ballare. Alessandra Mussolini sabato è stata la protagonista del dance show condotto da Milly Carlucci: in coppia con il ballerino (afro)cubano Maykel ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Luigi Mascheroni "Chi osa vince". Endo con le stelle, gettando in mezzo allada ballo più amata dal pubblico televisivo il cognome più scomodo d'Italia, fa centro «Chi osa vince». Endo con le stelle, gettando in mezzo allada ballo più amata dal pubblico televisivo il cognome più scomodo d'Italia, fa centro. Oltre 4 milioni di spettatori, share del 22%, folla oceanica di consensi e ben pochi dissidenti. L'«antifascismo» ridotto ai minimi termini, anche social: due o tre tweet indignati e niente più. Credere, obbedire ere.sabato è stata la protagonista del dance show condotto da Milly Carlucci: in coppia con il ballerino (afro)cubano Maykel ...

serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @amatorosalia1 @marinapiva67 @cinziasecchi 18/di Vernio,gli giunge la notiz… - Corriere : L'anticipazione del nuovo numero di @7Corriere. In copertina c'è lo scrittore Antonio Scurati, che torna in libreri… - poppea4 : RT @FabrizioDelpret: “#Mussolini ha fatto anche cose buone”, ha ragliato #FaustoLeali. Leali, quello che qualche giorno fa cantava felice… - 7Corriere : L'anticipazione del nuovo numero di @7Corriere. In copertina c'è lo scrittore Antonio Scurati, che torna in libreri… - saveriolakadima : @AlekosPrete @AnpiBrescia @PBerizzi @BeppeGiulietti @welikeduel @RiccardoNoury @Artibani1 @maurobiani @civati… -