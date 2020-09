(Di lunedì 21 settembre 2020) L'sperano di poterlo riabbracciare presto in campo. Josipsta cercando di superare piano piano il brutto periodo vissuto a braccetto con la depressione. Tornato in città da circa due settimane, lo sloveno si allena a Zingonia con i compagni e, finalmente, esce e sorride con le sue bimbe.percaption id="attachment 1024785" align="alignnone" width="467"(Instagram)/captionUna bella giornata ae una domenica senza pallone. Ecco che Josipha colto l'occasione di uscire all'aria aperta per una passeggiata in famiglia. Su Instagram, è lo stesso calciatore dell'a mostrare a tutti come stia cercando di ...

ItaSportPress : Atalanta, si rivede Ilicic: sorrisi a spasso per Bergamo - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rivede

Calcio News 24

