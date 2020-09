Nadal: un ritorno in campo "senza sudare" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma: 16esimi dolcissimi per lo spagnolo, abile a infliggere un doppio 6-1 al connazionale Pablo Carreno-Busta. Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma: 16esimi dolcissimi per lo spagnolo, abile a infliggere un doppio 6-1 al connazionale Pablo Carreno-Busta.

DiegoAmbrosin : 6-1 6-1 #Nadal a Carreno nel ritorno in campo dopo 6 mesi e mezzo... Non me lo aspettavo...meglio del previsto...mo… - Ticinonline : Nadal: un ritorno in campo 'senza sudare' #nadal #tennis #pablocarrenobusta - RSIsport : ?????? Ritorno sui campi roboante per Rafael Nadal che a Roma, al suo primo match dopo la pausa per coronavirus, ha tr… - DiegoAmbrosin : Dopo circa 6 mesi e mezzo, domani é il giorno del ritorno in campo di #Nadal...esordio a Roma contro Carreno fresco… - infoitsport : Il ritorno di Nadal: agli Internazionali è lui il favorito dei bookmaker -

ROMA - Era la sua prima partita post coronavirus e non ha steccato. Agli Internazionali di Roma, torneo nel quale ha già trionfato ben nove volte, Rafael Nadal (Atp 2) ha esordito infliggendo un doppi ...

Per Rafa Nadal è un rientro a modo suo

Il ritorno sui campi da gioco di Rafael Nadal è tutto alla sua maniera. Con una prestazione roboante, fatta di grandi colpi e una costanza impressionante, il maiorchino ha staccato il biglietto per gl ...

Internazionali d'Italia, il martedì da leoni di Salvatore Caruso. E scocca l'ora dei big in campo a Roma

Un match point salvato e primo successo in un Masters 1000. La vittoria in rimonta di Salvatore Caruso è la notizia più bella di giornata in questo martedì degli Internazionali Bnl d’Italia. Il 27enne ...

