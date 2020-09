Castel Volturno, donna travolta e uccisa da uno scooter mentre attraversa la strada (Di domenica 13 settembre 2020) Drammatico incidente ieri in serata a Pescopagano, tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone. Una donna di 64 anni, P.A., è stata travolta e uccisa da uno scooter. A darne notizia è Edizionecaserta. Castel Volturno, travolta e uccisa da uno scooter: aveva 64 anni Secondo una prima ricostruzione, la 64enne stava attraversando la strada … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 settembre 2020) Drammatico incidente ieri in serata a Pescopagano, tra i comuni die Mondragone. Unadi 64 anni, P.A., è statada uno. A darne notizia è Edizionecaserta.da uno: aveva 64 anni Secondo una prima ricostruzione, la 64enne stavando la… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TotoAzzurro : @areanapoliit E queste confidenze chi ve le ha riportate? Il topolino di Castel Volturno? Perché prendere in giro i… - napolista : Mattino: Napoli, trasferta lampo a Lisbona. Andata e ritorno nella stessa giornata Gli azzurri partiranno in aereo… - rinaldodinino : @fuoricorso2 @Barbara___2105 @repubblica Con la terribile e disastrosa conseguenza che si puà constatare soprattutt… - 100x100Napoli : #Napoli a #Lisbona con i centrocampisti contati - VikSom71 : RT @calabraducia: Allora @AntonioBatigol ha smarrito il suo cane zona Baia Verde -Castel Volturno,vogliamo fare un 'tam tam virtuale' per f… -