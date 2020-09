Grottaglie: allestimento del palasport per effettuare centinaia di tamponi, ordinanza del sindaco. Effetto indotto di Polignano a Mare Bitonto: 19 positivi a test corona virus, interviene il primo cittadino. Bari: al "Di Venere" seconda postazione per i tamponi (Di giovedì 10 settembre 2020) Sette postazioni infermieristiche, si inizierà domenica alle 9. Si prospettano quattrocento tamponi a Grottaglie dopo l’incremento di casi di corona virus (ore dieci) originato anche dal focolaio di Polignano a Mare. Stamani incontro organizzativo fra responsabili pubblici, Croce Rossa e Ser, per dare luogo ai tamponi nel palasport Grottagliese. Fra l’altro il sindaco ha emanato un’ordinanza: fra le caratteristiche, divieto di asporto dai locali pubblici oltre la mezzanotte e mezz. Ciò che verosimilmente indurrà altri primi cittadini del territorio a prendere provvedimenti analoghi per evitare un Effetto domino di ... Leggi su noinotizie

manduriaoggi : #Attualità - #GROTTAGLIE - Emergenza coronavirus, in allestimento area tamponi per i grottagliesi che hanno lavorat… - lillidamicis : Il Sindaco D’Alò: situazione sotto controllo ma chi ha prestato attività lavorativa negli ultimi 14 giorni, resti a… -