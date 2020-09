Confesercenti Campania, Schiavo: Saldi, bruciati 270 mln di fatturato. Tasse giù o sarà un’ecatombe (Di mercoledì 9 settembre 2020) Confesercenti Campania ha elaborato uno studio sull’andamento dei Saldi 2020 rispetto al 2019: il quadro che emerge è nero, a conferma della profonda crisi economica post lockdown. In un anno la spesa media per i Saldi scende del 58% per l’intera regione e addirittura del 61% a Napoli: bruciati in 12 mesi 270 milioni di fatturato, 160 dei quali nel capoluogo. «La situazione è molto difficile – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – e neanche i Saldi hanno dato ossigeno alle nostre attività commerciali. Ci sono già tante imprese che non hanno riaperto dopo il lockdown, con questi numeri entro dicembre altre migliaia chiuderanno dal ... Leggi su ildenaro

