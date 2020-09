Referendum sul taglio dei parlamentari: il quesito, quando si vota e come (Di sabato 5 settembre 2020) Referendum sul taglio dei parlamentari, quando e come si vota. Tutte le informazioni in vista del voto. ROMA – Referendum sul taglio parlamentari, quando e come si vota. Il 20 e il 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio pensiero su una delle battaglie del MoVimento 5 Stelle. Essendo un Referendum di approvazione e non abrogativo non è richiesto il quorum del 50%. Cosa prevede la riforma sul taglio dei parlamentari Il 20 e il 21 2020 gli italiani sono chiamati alle urne per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Si ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Prof. Mangia, Ordinario di Diritto Costituzionale a @Unicatt sul referendum. - Mov5Stelle : Sabato 12 settembre vi aspettiamo ai gazebo e ai banchetti informativi che allestiremo in tutta Italia per risponde… - Giorgiolaporta : Stavolta il #referendum sul #TagliodeiParlamentari si vince in rete, sui social e su whatsapp. E in rete il No è in… - galby1961 : RT @ErmannoKilgore: #GiuseppeConte è il più grande statista della storia italiana, pensa al futuro del paese senza preclusioni e campanilis… - gelonet75 : RT @luigidimaio: Oggi anche l’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo si schiera a favore del SÌ al referendum sul taglio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sul Giuseppe Conte: "Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari" L'HuffPost leggi le altre "Poesì"

Sandro Bonaceto, è candidato sindaco a Viareggio appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da 4 liste. Agenzia Radicale e Quaderni Radicali seguiranno - come già detto - l’evoluzione di q ...

Il «SÌ» del (non) cambiamento

Il 20 e 21 settembre c’è la possibilità di un’evoluzione sociale: eliminare una fetta sostanziosa di casta, ma a quale prezzo? Ragioniamoci su... Domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini sono ch ...

Sandro Bonaceto, è candidato sindaco a Viareggio appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da 4 liste. Agenzia Radicale e Quaderni Radicali seguiranno - come già detto - l’evoluzione di q ...Il 20 e 21 settembre c’è la possibilità di un’evoluzione sociale: eliminare una fetta sostanziosa di casta, ma a quale prezzo? Ragioniamoci su... Domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini sono ch ...