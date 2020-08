Napoli, per Senese distorsione alla caviglia. Manolas rientra in gruppo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Napoli, attraverso una nota ufficiale al termine dell’allenamento odierno a Castel di Sangro, ha comunicato che Senese si è fermato anzitempo per una distorsione alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. In più il club azzurro ha reso noto che Manolas ha svolto l’intera seduta col gruppo. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

