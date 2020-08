Maltempo, albero cade su tenda di un campeggio a Marina di Massa: gravi due bambine (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il Maltempo un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia e le due bimbe, di 10 e 2 anni e mezzo, sono state travolte e ora si trovano in ospedale. Leggi su tg24.sky

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - rtl1025 : ?? Due bambine di 10 anni e 2 anni e mezzo sono in gravissime condizioni dopo che per il #maltempo un #albero è cadu… - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Marittima… - Andrea1975_ : RT @SkyTG24: Maltempo, albero cade su tenda di un campeggio a Marina di Massa: gravi due bambine -