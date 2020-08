Il Lussemburgo è il Paese europeo con più studenti universitari stranieri (Di sabato 29 agosto 2020) Nel 2018, tra gli studenti universitari, quelli “mobili” (coloro che studiano in un Paese diverso da quello in cui hanno completato l’istruzione secondaria) provenienti dall’estero nell’Unione europea rappresentavano l’8%. Tra gli Stati membri dell’Unione, il Lussemburgo ha la quota più elevata (48%), seguito da Cipro (24%), Austria (18%), Cechia (14%) e Paesi Bassi (12%). Al contrario, le quote più basse sono state osservate in Croazia e Grecia (entrambe 3%), seguite da Spagna e Polonia (entrambe 4%), Slovenia, Lituania e Romania (tutte 5%). Leggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo Il Lussemburgo è il Paese europeo con più studenti universitari ... Leggi su linkiesta

