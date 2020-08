Julen Lopetegui, l’ex tecnico di Spagna e Real Madrid rinato al Siviglia (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 28 agosto 1966 nasce Julen Lopetegui. Portiere di riserva al Real Madrid e Barcellona, più fortunata la carriera da allenatore, con la vittoria dell’ultima Europa League. Julen Lopetegui è nato a Asteasu, nei Paesi Baschi, il 28 agosto 1966. Dopo una carriera da calciatore nelle vesti di portiere ha intrapreso quella da allenatore. Portiere di riserva nelle grandi della Liga Cresciuto nelle giovanili del Real Sociedad, arriva a militare nella seconda squadra, il Real Sociedad B, in Segunda División B, senza riuscire a debuttare nella prima squadra. Nel 1985 firma per il Real Madrid, che inizialmente lo integra nella sua seconda squadra, il Castilla, con cui milita fino al 1988 ... Leggi su newsmondo

ROMA – Il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato della finale di questa sera contro l'Inter di Conte ai microfoni di Sky Sport: "Le sensazioni che proviamo sono uguali a quelle delle altre pa ...