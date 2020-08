Flavio Briatore al Corriere: “Sto bene, ho solo una prostatite” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri sera avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Daniela Santanchè che in diretta per il programma In onda, su La7, aveva smentito la notizia del giorno. Lei che si dichiara una delle migliori amiche di Flavio Briatore, racconta di averlo sentito in giornata e di non essere assolutamente a conoscenza del fatto che avesse il covid 19. La Santanchè spiega che Briatore si trova in ospedale per una prostatite. Le parole dell’imprenditrice fanno il giro del web e questa mattina, a confermare la tesi, ci pensa lo stesso Flavio Briatore. Parla al telefono con Candida Morvillo, per il Corriere della sera, e le spiega che è stato ricoverato, proprio come ha detto la Santanchè, per una prostatite. La giornalista prova ad approfondire ma durante la ... Leggi su ultimenotizieflash

