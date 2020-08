Coronavirus ultime notizie: record casi positivi da fine maggio, i numeri (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: c’è un dato che allarma sui casi positivi, che aumentano in Italia, registrando un numero tale che non si vedeva da fine maggio, e più precisamente dal 23 maggio, periodo nel quale si era entrati nella fase 2 e si iniziava a tornare gradualmente a una certa (nuova) normalità. Ma a preoccupare sono anche i dati che provengono dai Paesi europei più vicini, che narrano di numeri ben più elevati rispetto ai nostri.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino aggiornato al 19 agosto Stando al bollettino diffuso nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto, sono 642 i nuovi ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia aumentano contagi e terapie intensive Fanpage.it CIG Covid-19 per altre 18 settimane: il decreto Agosto riparte da luglio

Pertanto, anche le aziende che non hanno subito contrazioni di fatturato possono accedere agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 dovendo però sostenere ... del decreto Agosto (13 settembre) ...

Coronavirus, contagi in crescita: 33 nuovi casi in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri ben 33 nuovi casi di positività al Covid-19. 15 di essi sono stati individuati nel leccese, 8 in provincia di Foggia, 7 nell'Area metropolitana di ...

