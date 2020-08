Bianca Guaccero vuota il sacco sulla sua vita privata: “Non vado con un uomo da…” (Di martedì 18 agosto 2020) Bianca Guaccero in vacanza nella sua amata Puglia I vertici della Rai hanno deciso riproporre nel sabato sera di Rai Uno un programma musicale condotto qualche tempo fa da Bianca Guaccero. Quest’ultima, in attesa di tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Detto Fatto, al momento si sta godendo le vacanze estive. Tuttavia la professionista pugliese è particolarmente attiva sui suoi canali social dove posta con frequenza momenti del suo quotidiano. Ciò che però fa scalpore è la sua vita sentimentale. Infatti la donna ha divorziato con il marito per poi rimanere single per diverso tempo. La cosa certa è che alla Guaccero i corteggiatori non le mancano, ma con molta probabilità Bianca vuole prendersi del tempo da ... Leggi su kontrokultura

pensieronews : Gossip: Bianca Guaccero, non lo fa da due anni, Nilufar sbotta e non ci sta… - Palvinismo1 : RT @notrealsebaros: @Palvinismo1 ci sono tre ragazze che meritano più attenzione da parte tua: Mia Ceran, Bianca Guaccero e Ludovica Martin… - notrealsebaros : @Palvinismo1 ci sono tre ragazze che meritano più attenzione da parte tua: Mia Ceran, Bianca Guaccero e Ludovica Martino. - speedym88 : RT @RaiUno: #UnaStoriaDaCantare - #LucioBattisti ORA IN ONDA su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay #8agosto @bianca_guaccero @enricoruggeri h… - BrnMargarete : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash cavalcare? -