Maria De Filippi senza filtri su Giulia De Lellis: “Le è scoppiato in mano…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervistata dal settimanale Gente, Maria De Filippi ha ricordato tutti i talenti lanciati dalle sue trasmissioni. In particolare, non sono mancate delle considerazioni personali su Giulia De Lellis, la 24enne romana che dopo aver partecipato ad Uomini e Donne, ha raggiunto un successo clamoroso. Maria De Filippi retroscena su Giulia De Lellis: “Le è scoppiato in mano…” Attiva in televisione dal 1992, Maria De Filippi ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi di punta seguiti da milioni di telespettatori. Intervistata dal settimanale Gente, la conduttrice ha ripercorso le tappe della sua carriera, ... Leggi su velvetgossip

TrashCafoni : Amici 17: Cara Maria de Filippi ecco perché il tuo serale non funziona RE-BLOG: - Ale79Friul : Foto di #kpop è il nuovo straccio blu con le stelle: non si smentiscono. Scommettiamo sia una seguace di Maria de… - ItaTvfan : Maria de Filippi pronta per il trono transessuale a Uomini e donne? Niente trono rosa. - zazoomblog : Maria De Filippi il retroscena: “A Giulia De Lellis è scoppiato in mano…” - #Maria #Filippi #retroscena: #Giulia - sscalessia : che voglia di andare da maria de filippi e chiederle se è un uomo con la parrucca -