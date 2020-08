Discoteche chiuse e porti aperti, l’ira dell’opposizione: “Duri con gli italiani e deboli con i clandestini” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Discoteche chiuse e porti aperti: governo duro con gli italiani e debole con i clandestini. L’ordinanza anti-movida del ministro della Salute Speranza scatena l’ira dell’opposizione: basta norme vessatorie, a pagare sono sempre gli italiani, mentre i clandestini infetti sbarcano tranquillamente. Ma se Lega e Fratelli d’Italia condannano l’ennesimo (inutile) giro di vite anti coronavirus e bocciano il governo giallofucsia, Forza Italia si schiera con Speranza approvando la chiusura delle Discoteche. Salvini: “Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci” “Solo oggi sono sbarcati più di 200 clandestini e che il problema siano gli ... Leggi su ilprimatonazionale

Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - filotesa : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… - Feasil : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Prime pagine: Europa League, l’Inter si gioca la finale con lo Shakhtar. Coronavirus: stadi chiusi a settembre

Europa League, l’Inter si gioca alle 21 la finale con lo Shakhtar. Coronavirus: stadi chiusi a settembre. Il governo ha imposto da oggi lo stop a tutte le discoteche: ripresa dei campionati a porte ...

Sileri: “Probabilità di un nuovo lockdown è vicina allo zero”

Lo afferma in un’intervista al Fatto Quotidiano il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, invitando a non demonizzare la movida: “Si poteva aspettare qualche giorno – dice – prima di chiudere le ...

Europa League, l’Inter si gioca alle 21 la finale con lo Shakhtar. Coronavirus: stadi chiusi a settembre. Il governo ha imposto da oggi lo stop a tutte le discoteche: ripresa dei campionati a porte ...Lo afferma in un’intervista al Fatto Quotidiano il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, invitando a non demonizzare la movida: “Si poteva aspettare qualche giorno – dice – prima di chiudere le ...