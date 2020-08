Acilia, condotte violente ed aggressioni arrestati dai Carabinieri 2 uomini (Di lunedì 17 agosto 2020) I Carabinieri di Acilia, su disposizione del Tribunale di Roma, hanno arrestato un uomo di 51 anni. Lo stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, durante il periodo di detenzione si era reso responsabile di condotte vessatorie nei confronti della madre che, allertando i Carabinieri, revocava la disponibilità ad ospitarlo. I militari hanno così relazionato la vicenda all’A.G. che, ritenendo inefficace la misura precedentemente comminata, ne ha disposto l’immediata carcerazione. L’uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli.Sempre ad Acilia, su disposizione del Tribunale di Roma, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 31enne marocchino. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari presso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sky Tg24

