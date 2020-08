Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Il distanziamento in discoteca serve a poco, meglio mettere le mascherine sempre» – L’intervista (Di sabato 15 agosto 2020) Con l’aumento dei casi di Coronavirus torna la polemica sulla movida, in particolare quei luoghi in cui sembrano quasi inevitabili gli affollamenti, e dove l’attenzione per le misure di distanziamento, spesso, sembra essere totalmente assente. Dopo la possibile stretta annunciata dal governo, sono le Regioni in queste ore a muoversi per prime, con l’Emilia Romagna e il Veneto che hanno fissato un limite del 50% alla capienza e introdotto l’obbligo di mascherina nei locali. «Parlando con i gestori mi dicono che è difficile governare questi aspetti, in particolare far ballare le persone a due metri di distanza, far sì che non si affollino vicino ai banchi. La natura della discoteca è quella», ha osservato a Open il virologo Fabrizio ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : Coronavirus, il virologo Pregliasco: «Il distanziamento in discoteca serve a poco, meglio mettere le mascherine sem… - zazoomblog : Coronavirus virologo Pregliasco: “Trend non positivo serve presa di coscienza da parte delle persone” -… - EffettoFrank : CORONAVIRUS: il VIROLOGO Palù lancia la BOMBA! Ecco perché il COVID-19 potrebbe NON essere NATURALE »… - AnsaAbruzzo : Coronavirus: appello virologo a giovani e genitori, prudenza - Open_gol : Per il virologo, l'alto numeri di casi asintomatici mette al riparo le nostre terapie intensive. Ma bisognerà aspet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus: appello virologo a giovani e genitori, prudenza - Abruzzo Agenzia ANSA Coronavirus, rientri dall’estero: è caos. Isolamento no, tampone sì

Milano, 15 agosto 2020 - «Mi scuso personalmente per le difficoltà di comunicazione riscontrate ieri da molti cittadini nella comunicazione con il numero unico 116.117. Sono pervenute in poche ore pi ...

COVID: ABRUZZO SECONDA REGIONE PER INDICE TRASMISSIBILITA', APPELLO VIROLOGO A GIOVANI

L'AQUILA - "Mascherine e distanziamento sociale sono fondamentali, soprattutto in questa fase. Lancio un appello ai giovani e anche ai loro genitori, affinché rispettino le misure di prevenzione. Noi ...

Milano, 15 agosto 2020 - «Mi scuso personalmente per le difficoltà di comunicazione riscontrate ieri da molti cittadini nella comunicazione con il numero unico 116.117. Sono pervenute in poche ore pi ...L'AQUILA - "Mascherine e distanziamento sociale sono fondamentali, soprattutto in questa fase. Lancio un appello ai giovani e anche ai loro genitori, affinché rispettino le misure di prevenzione. Noi ...