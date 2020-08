Coronavirus, il virologo Clementi: «Il 90% dei positivi è asintomatico e l’epidemia è sotto controllo» (Di venerdì 14 agosto 2020) Con i casi di Coronavirus in aumento in Italia nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni – ieri sono stati registrati 523 nuovi contagi, il giorno prima 476, l’11 agosto 412 – cresce la preoccupazione tra chi teme un’impennata positivi e un nuovo lockdown. Anche la comunità scientifica si divide tra chi continua a sostenere che il virus sia clinicamente morto e chi invece ipotizza una recrudescenza dell’epidemia. Nei ranghi degli scienziati ottimisti ma cauti c’è anche Massimo Clementi, professore di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il quale – in un’intervista al quotidiano Il Giorno – sostiene che l’epidemia sia sotto controllo nel nostro Paese. Almeno ... Leggi su open.online

Il celebre virologo americano le ha ribadite nel corso di un evento in diretta streaming, mentre i numeri negli Stati Uniti continuano a preoccupare e a dividere Il coronavirus continua a non lasciar ...

"Frasi di Zangrillo? In base ai dati pubblicati dall'Istat la settimana scorsa, anche in piena epidemia, mesi fa, avevamo il 50-60% di asintomatici, quindi non è una novità. Circa il fatto che non arr ...

