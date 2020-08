Atalanta-PSG, i meme più simpatici del web: da Tuchel-Voldemort a Di Caprio [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Un’Atalanta uscita a testa alta dalla Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini non poteva fare di più, il PSG ha attaccato praticamente per tutta la partita, costringendo i bergamaschi a difendersi con le unghie e con i denti fino a quei drammatici minuti finali. La Dea è parsa stremata, con diversi giocatori in debito d’ossigeno. Dopo l’eliminazione, il web si è scatenato con i soliti meme. Ce ne sono per tutti i gusti: da Tuchel in versione Voldemort a Leonardo Di Caprio fino a José Altafini. In alto la FOTOGALLERY.L'articolo Atalanta-PSG, i meme più simpatici del web: da Tuchel-Voldemort a Di Caprio ... Leggi su calcioweb.eu

Atalanta_BC : La nostra formazione! ?? Here's your #StartingXI to face PSG! ?? ? #AtalantaPSG #UCL #GoAtalantaGo ???? - pisto_gol : La differenza di mentalità tra Psg e Atalanta è stata evidente: sotto 1:0, il Psg ha continuato a giocare con il su… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - simo07pado : RT @stediclemente: Possesso palla 61% PSG TIRI PSG 16 - ATA 9 PUNIZIONI PSG 31 - ATALANTA 13 PASSAGGI TOT. PSG 545 - ATALANTA 253 “Eh m… - SportRepubblica : Psg dall'incubo alla festa. Al-Khelaifi: 'Vittoria con l'Atalanta cambia la nostra mentalità, Neymar e Mbappé rimar… -