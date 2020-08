Villareal, che colpo! Dal Valencia arriva Dani Parejo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Importante colpo del Villareal che dopo Coquelin si è assicurato anche il centrocampista Dani Parejo Il Villareal è attivissimo sul mercato. Dopo Coquelin il club spagnolo si è assicurato anche Dani Parejo che, svincolato, ha trovato l’accordo con il Sottomarino giallo. Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale. «Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di trasferimento con il Valencia CF per il calciatore Dani Parejo, che vestirà in giallo per le prossime quattro stagioni. La data di presentazione del centrocampista del Real Madrid come nuovo giocatore del Villarreal sarà annunciata nei prossimi giorni». El #Villarreal y el @Valenciacf llegan a un ... Leggi su calcionews24

MrBaro_ : @0Aquilifero Dani Parejo, l'ormai ex capitano e bandiera del Valencia passa al Villareal da svincolato dopo che lo… - nico_bastone : Il #Villareal ha ufficializzato gli acquisti di #Coquelin e Dani #Parejo dal #Valencia. Doppio colpo di assoluto va… - partenope75 : RT @el__cantero: 1. José non si sta ritirando, ma sta passando al Villareal. Prima figura di Juve 2. Avete in squadra personaggi come Cuadr… - FinallySisa : RT @el__cantero: 1. José non si sta ritirando, ma sta passando al Villareal. Prima figura di Juve 2. Avete in squadra personaggi come Cuadr… - 1926_cri : RT @el__cantero: 1. José non si sta ritirando, ma sta passando al Villareal. Prima figura di Juve 2. Avete in squadra personaggi come Cuadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Villareal che Mattino: Callejon potrebbe ritrovare Albiol al Villareal - ilNapolista IlNapolista Villareal, che colpo! Dal Valencia arriva Dani Parejo

Il Villareal è attivissimo sul mercato. Dopo Coquelin il club spagnolo si è assicurato anche Dani Parejo che, svincolato, ha trovato l’accordo con il Sottomarino giallo. Il centrocampista ha firmato u ...

CALCIO, VILLARREAL: UFFICIALE L'ARRIVO DI DANI PAREJO

Altro colpo di mercato per il Villarreal che dopo Francis Coquelin ufficializza l'acquisto di Dani Parejo che arriva da svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza al Valencia. Il 31enne centrocampi ...

Il Villareal è attivissimo sul mercato. Dopo Coquelin il club spagnolo si è assicurato anche Dani Parejo che, svincolato, ha trovato l’accordo con il Sottomarino giallo. Il centrocampista ha firmato u ...Altro colpo di mercato per il Villarreal che dopo Francis Coquelin ufficializza l'acquisto di Dani Parejo che arriva da svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza al Valencia. Il 31enne centrocampi ...