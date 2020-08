Nba, Incredibile Lillard: con 61 punti stende Doncic e porta i Blazers a un passo dai playoff (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Mostruoso. Damian Lillard è ancora una volta mostruoso. Trasforma la sua voglia di vincere in 61 punti, quelli che servono a Portland per piegare 134-131 la lunga resistenza di Dallas e fare un passo ...I Phoenix Suns hanno creato un momento toccante martedì sorprendendo i giocatori con i video delle loro famiglie che annunciavano i loro nomi per la formazione titolare. Il video ha colto i giocatori ...