F1 | Verstappen | “Lottare per il campionato sarà molto difficile”

"E' realistico dire che lottare per il campionato sarà molto difficile. Forse puoi lottare per la vittoria. ma pensando a tutta la stagione è difficile, nei motori si possono cambiare pochissime cose. Non racconterò favole, sono onesto e chiaro. L'unica via da seguire è continuare a lavorare per essere migliori di loro e ridurre la differenza". Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, in una intervista a Marca dopo il successo nel Gp di Silverstone. L'olandese sembra il pilota più vicino a insidiare Hamilton, anche se il divario rimane importante.

