Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, lo scoop: ”Lo faranno entro l’inverno…” (Di sabato 8 agosto 2020) Nessuna crisi sentimentale tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara Fino a qualche giorno fa sul web si era diffusa a macchia d’olio la notizia di una presunta crisi con tanto di separazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Addirittura si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la storica opinionista di Uomini e Donne e il parrucchiere romano Kikò Nalli. Indiscrezioni che sono state prontamente smentite dai diretti interessati che hanno avuto una reazione abbastanza forte sui suoi canali social. L’hair stilyst, reduce dalla chiusura della relazione sentimentale con l’ex gieffina Ambra Lombardo, su Instagram ha scritto: “Tutto finto“. Sbito dopo è giunta la replica da parte della vamp ... Leggi su kontrokultura

La Dama del trono Over Anna Tedesco, ha scritto un lungo post via social dedicato a sua madre: la donna starebbe molto male e stando ai messaggi scritti dalla Tedesco in risposta ai suoi fan, la situa ...Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non è in corso nessuna crisi: dopo la smentita dell’opinionista i due sono stati paparazzati insieme in un ristorante di Firenze, e sembra che il fidanzato della ...