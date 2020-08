Siviglia, Monchi: “Dzeko tra i centravanti migliori d’Europa, ma siamo carichi” (Di giovedì 6 agosto 2020) “La Roma ha tante qualità, è una squadra fisica e tecnica, con un centravanti tra i migliori d’Europa, Dzeko. I giallorossi hanno tante soluzioni per batterci e questo chiaramente mi preoccupa. I nostri tifosi però devono stare tranquilli, perché il Siviglia c’è, è carico e se perderemo sarà solo perché i nostri avversari ci sono stati superiori“. Queste sono le recenti dichiarazioni rilasciate da Monchi, direttore sportivo del Siviglia, in occasione del pre-partita del match contro la Roma, valido per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. L’ex dirigente giallorosso ha espresso preoccupazione per le potenzialità della rosa capitolina, focalizzandosi sulla leadership di Edin Dzeko, simbolo ... Leggi su sportface

