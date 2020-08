Roma, quartiere Prati: sequestrati dalla Polizia quintali di merce abusiva (Di mercoledì 5 agosto 2020) Proseguono i controlli della Polizia Locale in vari quartieri della Capitale, per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e per tutelare la salute degli avventori. Questa mattina sono scattate le operazioni in Via Fra Albenzio da parte del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno portato al sequestro di 5 quintali di merce, poi distrutta a mezzo Ama. L’intervento degli agenti ha permesso di ripristinare il decoro nella strada, liberata da un vero e proprio mercatino abusivo, in prossimità della stazione metro Cipro. I marciapiedi erano stati occupati da oggetti di vario genere, come abiti usati e merce perlopiù proveniente dai cassonetti dell’immondizia che, oltre a limitare il transito pedonale, rendeva indecorosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Carabinieri e Polizia hanno dato nomi e volti ai protagonisti delle due furibonde risse scoppiate fra i 30 luglio e il 1° agosto nel quartiere ... centralissimo corso Roma, nelle ore di ...

1. IL BILANCIO DEI MORTI A BEIRUT CONTINUA A SALIRE: SONO PIÙ DI 100 E I FERITI OLTRE 4MILA

(ANSA-AFP) - ROMA, 05 AGO - Sono oltre 100 i morti provocati dalle esplosioni avvenute ieri a Beirut. Lo rende noto la Croce Rossa libanese. I feriti sono oltre 4.000. "Fino ad ora oltre 4.000 persone ...

