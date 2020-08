Nascondeva una pistola calibro 8 e ventuno proiettili in casa: nei guai 65enne 'insospettabile' foggiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nascondeva una pistola calibro 8 e ventuno proiettili in casa. E' quanto scoperto dai carabinieri di Tor Bella Monaca, a Roma, nell'abitazione di un 65enne di Foggia, ma residente a Zagarolo,, ... Leggi su foggiatoday

Grillino_eFiero : RT @enniogiannascol: UNA PARTE DI GENTE NON SA, UN ALTRA PARTE NON HA MEMORIA, ANCHE PERCHÈ I MEDIA FANNO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO E INDIRI… - dbollini : @dariazzo l'ignoranza è il male peggiore. ancora peggio il fatto che una volta la si nascondeva come una vergogna,… - gajamars204 : - nella loro casa come babysitter del figlio, e lui aveva appena ucciso una donna (che poi nascondeva) e poi voleva… - agoleso : @TheBernardini La mia insegnante d’inglese mi ha detto praticamente la stessa cosa mentre non nascondeva una gioia… - CasilinaNews : #Zagarolo, 65enne nascondeva in casa una pistola clandestina -

Ultime Notizie dalla rete : Nascondeva una Frosinone – Da tre anni si nascondeva in Ciociaria per proteggere il suo bimbo TG24.info Beirut, 135 morti e 5mila feriti | Fonti: incendio doloso appiccato da un commando che poi voleva attribuirne la responsabilità ad Israele

Mentre si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto di Beirut (135 morti, 5mila feriti e decine i dispersi), spunta una ricostruzione inedita e inquietante. Secondo fonti dietro la strage ci sareb ...

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Agosto 2020

Iliad rappresenta oramai il punto di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano. A poco più di due anni dal debutto, l’operatore può contare su più di 5 milioni di clienti attivi, secondo le ...

Mentre si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto di Beirut (135 morti, 5mila feriti e decine i dispersi), spunta una ricostruzione inedita e inquietante. Secondo fonti dietro la strage ci sareb ...Iliad rappresenta oramai il punto di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano. A poco più di due anni dal debutto, l’operatore può contare su più di 5 milioni di clienti attivi, secondo le ...