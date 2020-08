Castiglione della Pescaia: senegalese preso a pugni in spiaggia (Di lunedì 3 agosto 2020) L'avrebbero insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti. Protagoniste due persone che, stando al racconto di alcuni testimoni, volevano allontanarlo perché di colore. E' successo sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Vittima, come riporta la stampa locale, un senegalese di 25 anni Leggi su firenzepost

