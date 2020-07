Serena Enardu ritrova Pago, la confessione sui social: ecco cosa ha rivelato (Di giovedì 30 luglio 2020) Serena Enardu proprio da poche ore ha fatto una lunga e importante confessione che riguarda il suo ex compagno, il cantautore Pago: ecco cosa ha rivelato. foto facebookL’ex tronista proprio nelle scorse ore ha fatto una importante confessione che riguarda la sua vita sentimentale e in particolare il suo ex compagno Pago con cui si è lasciata nei mesi scorsi. I due avevano ripreso la relazione proprio in occasione della loro partecipazione al Grande Fratello Vip per poi lasciarsi definitivamente qualche settimana dopo, ma le cose sembrano essere cambiate ancora. Serena Enardu ancora insieme a Pago e ammette: “Ci siamo rivisti” foto instagram ... Leggi su chenews

