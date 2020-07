Mitsubishi lascia l’Europa per concentrarsi sui mercati del sud-est asiatico (Di martedì 28 luglio 2020) Mitsubishi lascia l’Europa. Per la precisione, la lascerà quando i modelli attualmente in commercio giungeranno alla fine del loro ciclo-vita commerciale. Semplicemente, dunque, non li rimpiazzerà con le nuove generazioni, che invece verranno lanciate su altri mercati mondiali. A cominciare da quelli del sud-est asiatico, dove il marchio giapponese ha deciso di concentrare i suoi sforzi nel tentativo di arginare perdite (nel 2020 saranno le più ingenti dal 2002 ad oggi) e crollo dei volumi, che l’emergenza sanitaria mondiale ha accentuato. Al punto che la casa dei tre diamanti presenterà, per il secondo anno consecutivo, bilanci in rosso: la perdita stimata, per il sesto costruttore gapponese, è di circa 1,3 miliardi di dollari. La prima “vittima” sarà il ... Leggi su ilfattoquotidiano

