Grande Fratello, Jessica Vella: "Io e Kevin Ishebabi ci siamo lasciati" (Di martedì 28 luglio 2020) Continua il tira e molla tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi. I due, che si erano conosciuti durante il Grande Fratello 14, sembrano essersi nuovamente lasciati. A riferirlo è proprio la blogger che aveva preso parte al reality di Canale 5 insieme alla sorella Lidia. Ecco cosa ha scritto su Instagram:Sono stata parecchio nervosa nel dovervi dire questa cosa che ha a che fare con la mia vita privata. Sapete che non sono mai stata aperta nel raccontare le mie cose personali. Non l’ho mai fatto. Spero di farcela, spero di non piangere, perché sapete che odio la gente che piange sui social, però forse solo adesso mi sto rendendo conto che a volte è inevitabile. Ho deciso di parlarvene perché voi per me ci siete sempre stati, mi ... Leggi su blogo

