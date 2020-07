Ostia, offre un bambino di due anni in cambio di denaro: bagnante lo fa arrestare (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha offerto atti sessuali con un bambino di due anni in cambio di soldi. E' accaduto a Ostia , sul lungomare Amerigo Vespucci. A denunciare l'accaduto un turista, che si è subito rivolto alla Guardia ... Leggi su tgcom24.mediaset

