José Carlos Alvarez: l’ex compagno di Rocco Casalino, il trading online e la segnalazione dell’antiriciclaggio (Di domenica 26 luglio 2020) Ieri La Verità ha raccontato in un articolo a firma di Giacomo Amadori che il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, compagno di Rocco Casalino, è stato segnalato all’ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia dall’istituto presso cui ha aperto il conto corrente dopo che erano stati registrati una serie di pagamenti sospetti – in quanto ‘rilevanti’ rispetto al bilancio economico del cliente – verso alcuni siti di trading online. José Carlos Alvarez Aguila: l’ex compagno di Rocco Casalino, il trading online e la segnalazione dell’antiriciclaggio In ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : José Carlos Alvarez: l’ex compagno di Rocco Casalino, il trading online e la segnalazione dell’antiriciclaggio - Noovyis : (José Carlos Alvarez: l’ex compagno di Rocco Casalino, il trading online e la segnalazione dell’antiriciclaggio) P… - neXtquotidiano : José Carlos Alvarez: l'ex compagno di Rocco #Casalino, il trading online e la segnalazione dell'antiriciclaggio - noitre32 : I PASTICCI DI PALAZZO CHIGI L'ex fidanzato mani bucate fa tremare Rocco Casalino - Gescatalfamo : RT @tempoweb: L'ex fidanzato mani bucate fa tremare #RoccoCasalino -

Ultime Notizie dalla rete : José Carlos Intervento dell'Ambasciatore di Cuba a Roma, José Carlos Rodríguez Ruíz › Esteri › Granma - Organo ufficiale del PCC Granma italiano