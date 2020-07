Spararono a Bortuzzo, in appello pene ridotte per i due accusati (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Pene ridotte in secondo grado per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe in seguito ad un agguato nel quartiere Axa di Roma. I giudici di secondo grado hanno condannato entrambi a 14 anni e 8 mesi di carcere contro i 16 inflitti in primo grado. Leggi su dire

