David Guetta campiona Total Eclipse of a Heart fuori il singolo Together

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’energia e dell’emozione! David Guetta, il celebre DJ e producer 14 volte candidato ai Grammy, torna con un nuovo singolo in collaborazione con Hypaton, campionando il classico senza tempo "Total Eclipse of a Heart" di Bonnie Tyler. Un mash-up tra passato e presente che promette di conquistare le radio e le classifiche. La sua interpretazione moderna di un brano epico e coinvolgente segna un’estate indimenticabile.

David Guetta, in collaborazione con Hypaton, campiona il successo mondiale Total Eclipse Of A Heart. David Guetta, il dj e producer più famoso al mondo 14 volte candidato ai Grammy, pubblica oggi il suo nuovo singolo per l’estate 2025, in collaborazione con Hypaton, che campiona il successo mondiale Total Eclipse Of A Heart, la celebre power ballad pubblicata da Bonnie Tyler nel 1983, un brano epico, drammatico e intensamente emotivo, che parla di amore, perdita e desiderio, che ha ricantato per l’occasione. Together rappresenta simbolicamente la filosofia di vita dell’artista francese: tutto ciò che realizza e produce è finalizzato all’unione delle persone e alla solidarietà, perché ogni cosa acquista maggior senso, se fatta “insieme” agli altri e per gli altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - David Guetta campiona Total Eclipse of a Heart, fuori il singolo Together

In questa notizia si parla di: david - guetta - campiona - total

Nuovi singoli, le uscite del 4 luglio; David Guetta campiona Total Eclipse of a Heart, fuori il singolo Together; Solosophia pubblica il nuovo singolo Aurora, le prime date del tour.

David Guetta campiona "I have a dream" per George Floyd e viene deriso sui social - Affrontare temi come il razzismo in America, specialmente in tempi come questi, non è affatto semplice, si rischia grosso. Riporta repubblica.it

David Guetta campiona un discorso di Martin Luther King per George Floyd ed è polemica - Rockol - Il dj e produttore francese, a margine di un live in streaming, propone un pezzo in onore dell’afroamericano morto a Minneapolis e viene contestato sui social. Scrive rockol.it