Warner pronta al motociclismo a tutta azione e al debutto del DC Universe | ecco le novità della stagione in arrivo al cinema

Warner si prepara a conquistare il grande schermo con un mix di adrenalina, magia e innovazione: dal debutto epico di Superman nel nuovo universo DC alla passione sfrenata delle corse in MotoGP e F1, fino al ritorno del regista Paul Thomas Anderson. Un’avventura cinematografica da non perdere, ricca di sorprese e attese. Ne abbiamo parlato con Arturo De Simone a Ciné, scoprendo tutte le novità di questa emozionante stagione in arrivo al cinema.

Una nuova stagione che segna con Superman il debutto cruciale del nuovo universo della DC Comics per Warner Bros Discovery. Ma non solo, molta curiosità desta la risposta in moto da corsa a F1 e il ritorno di Paul Thomas Anderson. Abbiamo parlato a Ciné delle novità del marchio con Arturo De Simone.

