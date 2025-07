AEW | Non è da escludersi la presenza di Sting a All In Texas

L’attesa per All In Texas si fa sempre più intensa, con il 12 luglio alle porte: l’evento più grande mai organizzato dalla AEW negli Stati Uniti promette sorprese e spettacolo. Tra le ipotesi più intriganti, quella di vedere Sting, l’Icon, protagonista inaspettato della serata. Ma quali sono le ultime novità? Secondo Fightful Select, le possibilità di assistere a Sting a All In sono…

L'appuntamento con All In Texas si avvicina. L'evento, in programma il prossimo 12 luglio, rappresenterà il più grande show mai organizzato dalla AEW sul suolo statunitense. Per l'occasione si attendendo sorprese ed una di questa potrebbe riguardare Sting. "The Icon" potrebbe essere presente all'evento e avere un qualche ruolo. Ecco le ultime. Sting a All In?. Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, le possibilità di vedere Sting a All In Texas sono concrete. La dirigenza AEW sta valutando una sua possibile apparizione all'evento e se la cosa andrà in porto molto probabilmente sarà legata al ritorno di Darby Allin, anche lui dato sulla via del ritorno.

