Salerno Container Terminal crescita boom nel primo semestre 2025

Il primo semestre 2025 si conferma un periodo di forte espansione per Salerno Container Terminal Spa, parte del Gruppo Gallozzi, che registra un incredibile aumento del traffico del +10%, con oltre 200.000 TEUs movimentati. Il successo è trainato dall’export, in crescita del 15,5%, grazie alle aziende manifatturiere campane e del Centro Sud Italia, che scelgono Salerno come porta privilegiata verso nuovi mercati. Un trend positivo destinato a consolidarsi nel prossimo futuro.

Il primo semestre 2025 conferma le aspettative di crescita del traffico per Salerno Container Terminal Spa (Gruppo Gallozzi) che traguarda il +10%, registrando una movimentazione pari a 200.492 teus, rispetto ai 182.907 dello stesso periodo del 2024. A trainare questo dato è l’export che segna un +15,5%, grazie alle merci prodotte dalle aziende manifatturiere campane e del Centro Sud Italia, che hanno scelto il porto di Salerno per raggiungere i mercati dell’America del Nord (costa Est ed Ovest), del Canada, del Nord Europa, del bacino Mediterraneo, dell’Africa e del Medio ed Estremo oriente. 456 le navi full-container attraccate nel primo semestre, pari ad una media di 2,5 navi in partenza tutti i giorni per le differenti destinazioni del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salerno - container - terminal - crescita

Salerno, più 10% container e 13 milioni di investimenti; Nuova istanza di concessione e traffici in crescita del 7% per Salerno Container Terminal; Porto di Salerno, container con merci: crescita del +10%.

Salerno Container Terminal, +10% di teus movimentati - Il primo semestre 2025 conferma le aspettative di crescita del traffico per Salerno Container Terminal SpA (Gruppo Gallozzi) che traguarda il +10%, registrando una movimentazione pari a 200. Segnala ansa.it

Traffico container in crescita a salerno container terminal spA nel primo semestre 2025 supera il 10% - Salerno Container Terminal SpA registra un aumento del 10% nel traffico merci nel primo semestre 2025, con crescita dell’export, nuove assunzioni e investimenti tecnologici per la sostenibilità ambien ... Riporta gaeta.it