Emergenza Carceri | Appello Urgente per Ventilatori e Frigoriferi in Abruzzo!

L’emergenza carceri in Abruzzo richiede interventi immediati: l’appello della Garante Scalera invita imprese e cittadini a donare ventilatori e frigoriferi per garantire condizioni dignitose nelle otto carceri della regione. Un gesto di solidarietà che può fare la differenza, sostenuto anche da possibili incentivi fiscali. È il momento di unire le forze per migliorare una situazione critica e affrontare insieme questa emergenza.

Pescara - La garante Scalera sollecita imprese e cittadini a donare ventilatori e frigoriferi per le otto carceri abruzzesi, auspicando incentivi fiscali per sostenere la raccolta. In una nota ufficiale, la Garante regionale Monia?Scalera ha lanciato un accorato appello affinché aziende, fondazioni e cittadini donino ventilatori e piccoli frigoriferi per le otto carceri abruzzesi, sottolineando l’urgenza delle condizioni estive aggravate da sovraffollamento, vetustà delle strutture e scarsa ventilazione. Secondo Scalera, tali dispositivi rappresentano un “gesto concreto” per tutelare la salute, la dignità e i diritti fondamentali delle persone detenute e del personale penitenziario, richiamando il dettato della Costituzione e delle convenzioni internazionali sui diritti umani. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Emergenza Carceri: Appello Urgente per Ventilatori e Frigoriferi in Abruzzo!

In questa notizia si parla di: carceri - appello - ventilatori - frigoriferi

Sovraffollamento carceri: il garante dei detenuti Ciambriello lancia un nuovo appello alla politica - Il garante dei detenuti Ciambriello lancia un nuovo appello alla politica, evidenziando il grave sovraffollamento nelle carceri italiane e le criticità delle detenute femminili.

"Donate ventilatori e frigoriferi per le carceri abruzzesi": l'appello della garante dei detenuti Scalera https://ift.tt/SOojmu3 https://ift.tt/9j0eY4G Vai su X

Ventilatori e frigo per carceri, appello della garante Scalera; Carceri abruzzesi al caldo estremo, la garante Scalera lancia un appello: Servono ventilatori e frigoriferi, è una questione di dignità; Monia Scalera sollecita ventilatori e frigoriferi per le carceri abruzzesi.

Ventilatori e frigo per carceri, appello della garante Scalera - "In qualità di Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Regione Abruzzo, rivolgo un accorato appello alle imprese produttrici di ventilatori e piccoli frigoriferi e, più ... Lo riporta msn.com

VENTILATORI E FRIGORIFERI PER LE CARCERI ABRUZZESI: - PESCARA – Un accorato appello “alle imprese produttrici di ventilatori e piccoli frigoriferi e, più in generale, a tutti gli imprenditori e soggetti privati animati da senso civico e responsabilità so ... Come scrive abruzzoweb.it